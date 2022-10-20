Bakan Akar’dan Yunanistan’a: Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin olarak, "Tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Biz, 'diyalog, dostluk' deyince sanki zafiyet gibi anlaşılıyor. Öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikamızı sürdüreceğiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Akar, Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'na konuştu. Akar, "İşgalci, istilacı değiliz. Bizim askeri heyetimiz iki kez Yunanistan'a gitti, onlar bir kez Ankara'ya geldi. Şimdi 4'üncü toplantı için Yunan heyetini Türkiye'ye bekliyoruz. Biz, 'Bu toplantılara devam edelim' derken bazıları, 'Türkler diyaloğa gelsin' diyor. Aslında diyaloğu isteyen biziz." dedi.

Akar şunları kaydetti:

"Brüksel'deki son NATO toplantısında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'u eşiyle birlikte Türkiye'ye davet ettim. Olumlu havanın oluşmasına çalışıyoruz ama sanki bundan rahatsız olanlar var. Biz, Türk- Yunan sorunlarının çözülebileceğini, çözülemezse bile kontrol altında tutulabileceğini, ülkelerimize, bölgeye ve NATO'ya zarar vermeden çözmemiz, yönetmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Genel Sekreter Stoltenberg'e, Yunanistan'ın taciz ve ihlalleriyle ilgili belgeleri teslim ettik. 'Yunanlılar herhangi bir tacizde, ihlalde bulunmadan bizim onlara havada, denizde taciz yapmadığımızı garanti ediyoruz' dedik. 'Dalaman, Didim, Datça'ya kadar gelmiş, bizim anakaramızın hava sahasını taciz ediyor, bu gözle bakın' dedik.

Türk Hava Kuvvetleri'nin bir F-16 kültürü var. Öncelikli tercihimiz dost ve müttefik ülkelerden tedariktir. Türkiye çaresiz de değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve milli, kişilikli ve kimlikli bir politika izlemekteyiz. Bu açık ve net. Eski alışkanlıklardan dolayı kabullenmede sıkıntı olsa da esasta bir sorun olmadığını, bunun iki egemen devlet arasında bir görüşme olduğunu herkes kabul ediyor."