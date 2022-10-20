  • BIST 3.889,52
  • Altın 973.069
  • Dolar 18.5923
  • Euro 18.1842
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Bakan Akar’dan Yunanistan’a: Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz

»
"Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız"
Bakan Akar’dan Yunanistan’a: Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin olarak, "Tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Biz, 'diyalog, dostluk' deyince sanki zafiyet gibi anlaşılıyor. Öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikamızı sürdüreceğiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Akar, Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'na konuştu. Akar, "İşgalci, istilacı değiliz. Bizim askeri heyetimiz iki kez Yunanistan'a gitti, onlar bir kez Ankara'ya geldi. Şimdi 4'üncü toplantı için Yunan heyetini Türkiye'ye bekliyoruz. Biz, 'Bu toplantılara devam edelim' derken bazıları, 'Türkler diyaloğa gelsin' diyor. Aslında diyaloğu isteyen biziz." dedi. 

Akar şunları kaydetti:

"Brüksel'deki son NATO toplantısında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'u eşiyle birlikte Türkiye'ye davet ettim. Olumlu havanın oluşmasına çalışıyoruz ama sanki bundan rahatsız olanlar var. Biz, Türk- Yunan sorunlarının çözülebileceğini, çözülemezse bile kontrol altında tutulabileceğini, ülkelerimize, bölgeye ve NATO'ya zarar vermeden çözmemiz, yönetmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Genel Sekreter Stoltenberg'e, Yunanistan'ın taciz ve ihlalleriyle ilgili belgeleri teslim ettik. 'Yunanlılar herhangi bir tacizde, ihlalde bulunmadan bizim onlara havada, denizde taciz yapmadığımızı garanti ediyoruz' dedik. 'Dalaman, Didim, Datça'ya kadar gelmiş, bizim anakaramızın hava sahasını taciz ediyor, bu gözle bakın' dedik.

Türk Hava Kuvvetleri'nin bir F-16 kültürü var. Öncelikli tercihimiz dost ve müttefik ülkelerden tedariktir. Türkiye çaresiz de değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve milli, kişilikli ve kimlikli bir politika izlemekteyiz. Bu açık ve net. Eski alışkanlıklardan dolayı kabullenmede sıkıntı olsa da esasta bir sorun olmadığını, bunun iki egemen devlet arasında bir görüşme olduğunu herkes kabul ediyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'ye soğuk duş!19 Ekim 2022 Çarşamba 15:19
  • Baş, Amasra'daki maden faciası hakkında konuştu: "Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Sürekli yoksul çocuklarına kader, kader, kader. Hep bize bu kader"19 Ekim 2022 Çarşamba 10:23
  • Türkiye'de Art Arda İki Deprem18 Ekim 2022 Salı 16:42
  • Kapadokya'da balon kazası: İki ölü, üç yaralı18 Ekim 2022 Salı 12:26
  • Sınırda çıplak halde bulunan göçmenler dünyanın gündeminde: Tepkiler yükseldi17 Ekim 2022 Pazartesi 23:15
  • Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a tepki…17 Ekim 2022 Pazartesi 21:05
  • Türkiye'de Sigaraya Zam Geldi. KKTC'de Yansıyacak mı?16 Ekim 2022 Pazar 18:04
  • Bozdağ: Amasra'da maden ocağındaki patlama ile ilgili soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor16 Ekim 2022 Pazar 17:37
  • Akdeniz'de hortumdan sonra yağış etkili oldu16 Ekim 2022 Pazar 12:59
  • Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’tan Bakan Akar’a taziye mesajı16 Ekim 2022 Pazar 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti