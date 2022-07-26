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Bakan Altuğra: Ani ölümlerle ilgili Araştırma Komitesi kuruldu

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra BRT’de ‘Haber Kritik’ programına katılarak sağlık sistemindeki sorunlar, aşılanma, ilaç sıkıntısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Altuğra: Ani ölümlerle ilgili Araştırma Komitesi kuruldu

Altuğra, ülkede bugüne kadar 2 doz aşılıların oranının yaklaşık yüzde 90, 3 doz aşılanma oranının ise yaklaşık yüzde 67 olduğunu söyledi.

“Özellikle 50 yaş üzerinde olan herkesin hatırlatma dozu aşısı yapması gerektiğini vurguluyoruz, önemsiyoruz ve hassasiyetle takibini yapıyoruz”” diyen Altuğra sağlık merkezlerinde Sınovac ve Bıoentec aşıların her ikisinin de yapılmakta olduğunu belirtti.

Bir sozru üzerine Bakan Altuğra, Maymun çiçeği virüsü ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Altuğra, “Ülkemizde maymun çiçeği virüsü ile ilgili herhangi bir vakaya rastlanmadı. O nedenle şuan için endişe etmeye gerek yoktur. Buna yönelik heran tedbirlerin alınması yönünde de hazırlıktayız” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede son zamanlarda ani ölümlerin artması üzerine Araştırma Komitesi kurduklarını ve çok kısa sürede çalışmayı kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

Altuğra, ani ölümlerle ilgili basına yansıyan ve çıkan isim listelerinin ise yüzde yüz bilgi kirliliği içerdiğini de belirtti.

Altuğra, “Dün itibariyle bir komite kurduk. Komite çalışmalarına başladı. Çok yakın bir süreçte yani birkaç günlük zaman diliminde halkımızla doğru ve kaliteli bilgileri paylaşacağız. Ani ölümün neyi anlattığını da halkımızla paylaşacağız. O nedenle kirli bilgiye dayalı strese girmeye gerek yoktur” dedi.

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