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Bakan Altuğra, Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal’ı Ziyaret Ederek, Sağlık Durumuyla İlgili Bilgi Aldı

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Bakan Altuğra, Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal’ı Ziyaret Ederek, Sağlık Durumuyla İlgili Bilgi Aldı
Bakan Altuğra, Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal’ı Ziyaret Ederek, Sağlık Durumuyla İlgili Bilgi Aldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış gecesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Genco Erkal’ı ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Altuğra, dün akşam saatlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne tansiyon düşüklüğü şikayeti ile kaldırılan hastanın, tüm tetkiklerinin yapıldığını, kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle koroner yoğun bakımda tedaviye alındığını, uygulanan tedavilerin ardından kalbinin normal ritme döndüğünü açıkladı.

Erkal’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Altuğra, sanatçının bugün taburcu edilmesinin planlanlandığını kaydetti.

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