Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak için geçmişin acılarının çok iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak için geçmişin acılarının çok iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı ve tarihin, en doğru kaynaklardan öğrenilmesinin milli eğitimin temel hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canı pahasına yer almış tüm şehitleri saygıyla andıklarını belirtti “aziz hatıraları önünde eğiliyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu mesajında şunları vurguladı:

“Özgürlüğün kolay kazanılmadığını ve özgürlük uğruna Kıbrıs Türk halkının çok büyük bedeller ödediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Özgürlüğümüzü, kalıcı bir çözümle taçlandırmamızın zamanı çoktan geçmiştir. Kalıcı bir çözümün, ancak iki eşit devlet arasında olabileceğini apaçık bir şekilde görmekteyiz. Ne yazık ki yarım asrı aşkın süredir sonuçsuz bir şekilde devam eden müzakerelerde, devletimize ve Anavatanımıza sımsıkı sarılmaktan ve egemen devletimizi yaşatmaktan başka seçenek kalmamıştır.”

“Rum komşularımızın 57 yıl önce 21 Aralık 1963’te Akritas Planı gereğince başlattığı saldırıdaki mantıklarının pek değişmediği çok açıktır. Rum zihniyetinin değişmediğine her geçen gün tekrar tanık olmaktayız. Şartlar ne olursa olsun, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini büyük bir kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.”

“Görevimiz, özgür ve bağımsız devletimizi yaşatmak için canla başla çalışmaktır. Şehitlerimizin bize bıraktığı en kutsal miras da budur.”

“Bir kez daha, büyük bir cesaret ve kararlılık örneği sergileyerek Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu uğurda hizmet veren tüm kahramanlarımızı yürekten selamlıyorum.”