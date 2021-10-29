  • BIST 1.522,040
  • Altın 553,43
  • Dolar 9,5963
  • Euro 11,2011
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Bakan Amcaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bakan Amcaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

 

Amcaoğlu, mesajında, şunları dile getirdi:

 

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; bugün, sorunlar ve sıkıntılar içerisinde olsak da, umudumuzu yitirmememizin en açık örneğidir, ışığıdır. Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından tam 98 yıl geçti. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetimiz, Türk Milleti’ne bırakılmış en büyük mirastır. Görevimiz, değeri asla biçilemez olan bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve Büyük Önder’in bizlere açtığı bu yolda ilerlemektir…

 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm Dünya’yı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından payını almıştır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz, Türk Ulusu’nun devamını sağlayacak olan çocuklarımızın eğitimi başta olmak üzere, ekonomik anlamda da bu illete bağlı olarak sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılması adına, Atatürk’ün verdiği ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı olacağımızdan kuşkumuz yoktur.”

 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yerli maydanozla ithal elma, marul ve üzümde limit üstü kalıntı bulundu29 Ekim 2021 Cuma 09:14
  • Tatar: Davetlere gitmeye devam edeceğim29 Ekim 2021 Cuma 08:50
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?29 Ekim 2021 Cuma 08:19
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (29 Ekim 2021)29 Ekim 2021 Cuma 08:16
  • Büsküvütçü Hakkında Basında Yer Alan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı28 Ekim 2021 Perşembe 21:59
  • UBP Kurultayına doğru sürpriz konuk... Binali Yıldırım UBP Kurultayı'na katılacak28 Ekim 2021 Perşembe 21:06
  • Sucuoğlu: “Yalan söylüyor… Bana iftira atıyor!”28 Ekim 2021 Perşembe 19:41
  • VİDEO SKANDALI zanlılarına 7 gün tutukluluk daha28 Ekim 2021 Perşembe 19:25
  • İşte Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı'nın son hali28 Ekim 2021 Perşembe 19:22
  • Taçoy, milletvekili dokunulmazlığının ifade vermede bir engel teşkil etmiyor28 Ekim 2021 Perşembe 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti