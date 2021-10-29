Bakan Amcaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Amcaoğlu, mesajında, şunları dile getirdi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; bugün, sorunlar ve sıkıntılar içerisinde olsak da, umudumuzu yitirmememizin en açık örneğidir, ışığıdır. Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından tam 98 yıl geçti. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetimiz, Türk Milleti’ne bırakılmış en büyük mirastır. Görevimiz, değeri asla biçilemez olan bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve Büyük Önder’in bizlere açtığı bu yolda ilerlemektir…

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm Dünya’yı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından payını almıştır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz, Türk Ulusu’nun devamını sağlayacak olan çocuklarımızın eğitimi başta olmak üzere, ekonomik anlamda da bu illete bağlı olarak sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılması adına, Atatürk’ün verdiği ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı olacağımızdan kuşkumuz yoktur.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.”