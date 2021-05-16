Bakan Amcaoğlu açıkladı: Antalya’daki Dokumapark’ta açılacak kütüphanede KKTC Köşesi de bulunacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Türkiye’nin Antalya ilinde, çok önemli merkezlerden biri olan Kepez ilçesindeki Dokumapark bünyesinde açılacak bir müzede, KKTC köşesi kurulmasını sağladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Türkiye’nin Antalya ilinde, çok önemli merkezlerden biri olan Kepez ilçesindeki Dokumapark bünyesinde açılacak bir müzede, KKTC köşesi kurulmasını sağladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, çok değerli bir geçmiş bulunan eski bir pamuk dokuma fabrikasının, Kepez ilçesinde, Belediye Başkanı Avukat Hakan Tütüncü’nün girişimleri ile muhteşem bir kültür parkına, müzeler kentine dönüştürüldüğünü ve bu merkezde 19 Mayıs günü açılacak Cemil Meriç Kütüphanesi bünyesinde, KKTC Köşesi kurulacağını açıkladı.

Dokumapark’ın dokunaklı öyküsü

Bakan Amcaoğlu, Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası olarak 1950’li yıllarda, dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes tarafından temeli atılan fabrikanın, dokunaklı bir öyküsü olduğunu hatırlattı ve şu bilgileri verdi:

“Bizlere verilen bilgiye göre, bu dokuma fabrikası, 7 gün 24 saat ve 43 yıl kesintisiz üretim yaptı. Binlerce ailenin geçim kapısı oldu. Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası, zarar ettiği gerekçesiyle 13 Ocak 2003 yılında faaliyetlerine son verdi. Özelleştirilmeye çalışıldı, kiralandı derken, 2009 yılında Kepez Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Sayın Tütüncü, tarihe tanıklık etmiş tesis ve devasa alanını, mahkeme kanalı ile tekrar belediyeye kazandırdı ve alanın adı DOKUMAPARK olarak değiştirildi. 2015’ten beri müzeler kenti haline dönüşen bu tesiste, Cemil Meriç Müze Kütüphanesi de 19 Mayıs günü hizmete girecek. Tesiste, Anadolu Oyuncak Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi, Nostaljik Araç Müzesi, Bilim Merkezi, Anadolu Şehitler Müzesi, Açık Hava Müzesi, Simülasyon Merkezi, Botanik Park, Tren Kütüphane, Yeşilçam Cafe ve Dokuma Fabrika Camii gibi son derece güzel mekanlar yaratıldı. Bir zamanlar kaderine terk edilen fabrika alanı şimdi ise DOKUMAPARK adıyla Antalya’nın cazibe merkezlerinden biridir.”

Yeni kütüphane 19 Mayıs’ta açılıyor

Bakan Amcaoğlu, bu cazibe merkezinde Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikası'nın trafo binasına inşa ettiği Cemil Meriç Kütüphanesi’nde, KKTC Köşesi’nin yer almasının kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Bakan Amcaoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde açılışı planlanan Cemil Meriç Kütüphanesi’nde, liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın, büstleri ile birlikte, KKTC’yi tanıtan, KKTC ile ilgili çeşitli kitapların bulunacağını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bu muhteşem mekanı Antalya’ya ve tabii ki tüm insanlığa kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve emeği geçen herkese, şahsı ve bakanlığı adına teşekkür etmeyi bir borç bildiğini belirtirken, Cemil Meriç Kütüphanesi’nde KKTC köşesi kurulmasına katkı koyan, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi Başkanı Vural Önal, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram’a, KKTC Antalya Kültür Ataşesi Mehmet Kortay’a, Kültür Dairesi Müdür’ü Kerim Akpolat’a teşekkür etti.

Büstlerde Tahsin Albulut imzası

Bu arada, müzede sergilenecek “Denktaş büstü”nü, öğretmen ve heykeltraş Tahsin Albulut yaptı. Albulut’un yaptığı büst, geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen sade bir törenle, Bakan Amcaoğlu’na teslim edildi.

Albulut’un Dr. Küçük’e ait büstü ise birkaç güne hazır olacak ve Cemil Meriç Kütüphanesi’nde oluşturulacak KKTC köşesinde sergilenmek üzere Antalya’ya gönderilecek.