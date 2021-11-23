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Bakan Amcaoğlu: Akademik takvimde herhangi bir değişiklik yok

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, akademik takvimde herhangi bir değişiklik olmadığını, ilköğretim ve orta eğitimin planlandığı gibi 1 - 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yarı yıl tatilinde olacağını açıkladı.
Bakan Amcaoğlu: Akademik takvimde herhangi bir değişiklik yok

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, akademik takvimde herhangi bir değişiklik olmadığını, ilköğretim ve orta eğitimin planlandığı gibi 1 - 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yarı yıl tatilinde olacağını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, kamuoyunda içinde bulunduğumuz sınav döneminin hemen ardından okulların bir hafta tatil edileceği yönünde bazı söylentiler olduğuna dikkati çekerek, bunun doğru olmadığını kaydetti. 2021-2022 yılı akademik takviminin  Sağlık Bakanlığı,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve sendikalarla birlikte yapılan toplantılar neticesinde oluşturulduğunu söyleyen Amcaoğlu; “Mevcut takvim, olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı sürece planlandığı gibi devam edecek” dedi.

Bakan Amcaoğlu, ilköğretim okullarında 28 Ocak 2022 Cuma günü öğle paydosu sonrasında ders kesimi yapılacağını, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü Kolej Giriş Sınavı’nın birinci oturumunun yapılmasının (KGS 1) planlandığını ve 31 Ocak 2022 Pazartesi günü de Birinci Dönem Sonu Karne Dağıtımı yapılacağını hatırlattı.

Amcaoğlu, ilkokulların 1 - 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yarı yıl tatilinde olacağını ve 2021 - 2022 Öğretim Yılı İkinci Dönemi’nin 14 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacağını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise 13 -21 Ocak 2022 tarihleri arasında Birinci Dönem Sonu Sınavları yapılacağını, 24 - 26 Ocak 2022 tarihleri içerisinde Engel ve Sorumluluk Sınavlarının gerçekleştirileceğini belirtti ve 31 Ocak 2022 Pazartesi günü Birinci Dönem Sonu Karne Dağıtımı ile birlikte, 1 - 13 Şubat 2022 tarihlerinin Şubat Tatili olarak belirlendiğini söyledi.

Amcaoğlu, ilköğretimde ve orta eğitimde ikinci dönemin 14 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacağını da ekledi.

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