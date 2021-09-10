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Bakan Amcaoğlu: Amacımız, sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitimin devamını sağlamak

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına seyreltilmiş şekilde başlayacaklarını açıkladı.
Bakan Amcaoğlu: Amacımız, sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitimin devamını sağlamak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına seyreltilmiş şekilde başlayacaklarını açıkladı.

“AMACIMIZ, SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMINI SAĞLAMAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile yaptıkları istişareler sonucunda kayıt dönemi sonrası nüfus yoğunluğu yaşanan bazı okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önleyebilmek adına seyreltilmiş öğrenime gidilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Amcaoğlu söz konusu okullarda ders süre ve saatlerinde de değişiklikler yapıldığını belirtti ve şöyle devam etti; “Nüfus yoğunluğu yüksek olan ilkokullarımızda ders saati süreleri beşer dakika kısaltılmış ancak öğrenimde bir kayıp yaşanmaması amacıyla ders sayıları günde 8 saate çıkarılmıştır.”

Açıklamasında, yapılan düzenleme ile seyrekleştirilmiş (dönüşümlü) öğrenim uygulanacak okullarda, uygulamadan dolayı yaşanacak kayıpların, minimum seviyeye çekilmesini hedeflediklerine vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın yapılacağı ilkokullarda normal tedrisata ek günde bir fazla ders saati, haftada 5 fazla ders saati işleneceğini söyledi.

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına seyreltilmiş (dönüşümlü) olarak başlayacak okullar.

  • Necati Taşkın İlkokulu
  • 9 Eylül İlkokulu
  • Şht . Doğan Ahmet İlkokulu
  • Şht. Ertuğrul İlkokulu
  • Gönyeli İlkokulu
  • Şht. Yalçın İlkokulu
  • Alayköy İlkokulu
  • Alasya İlkokulu
  • Karakol İlkokulu
  • Polatpaşa İlkokulu
  • Şht. Hüseyin Akil İlkokulu
  • 23 Nisan İlkokulu
  • Şht. Hasan Cafer İlkokulu
  • Alsancak İlkokulu
  • Çatalköy İlkokulu
  • Karaoğlanoğlu İlkokulu
  • Mustafa Çağatay İlkokulu
  • Şht. İlker Karter İlkokulu

 

Söz konusu okulların ders periyotları aşağıdaki gibidir.

Periyotlar

OKUL ÖNCESİ                        

İLKOKUL

4 VE 5 YAŞ GRUBU

1. ve 2. SINIF

3., 4. VE 5. SINIF

08:00-08:35

08:35-09:10

09:10-09:45

09:45-10:00

TENEFFÜS

10:00-10:35

10:35-11:10

11:10-11:45

11:45-12:00

TENEFFÜS

12:00-12:35

12:35-13:10

13:10-14:15

ÖĞLE ARASI

14:15-15:00

 

15:00-15:15

TENEFFÜS

15:15-16:00

 

 

 

 

 

İlköğretim dairesi tarafından yapılacak çalışma çerçevesinde ve KTÖS işbirliğinde bu kapsamdaki okullarımızın haftalık ders dağılımları da aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

DERSLER

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

5. SINIF

TOPLAM

Türkçe

10

10

10

8

8

46

Matematik

10

10

9

8

8

45

Hayat Bilgisi

7

7

7

0

0

21

Sosyal Bilgiler

0

0

0

3

3

6

Fen ve Teknoloji

0

0

0

4

4

8

İngilizce

0

0

4

6

6

16

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

0

0

0

1

1

2

Resim

3

3

3

3

3

15

Müzik

3

3

3

3

3

15

Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor

3

3

3

3

3

15

Sosyal Beceri

1

1

1

1

1

5

Eğitsel Etkinlik

1

1

2

2

2

8

Etüt

2

2

0

0

0

4

GENEL TOPLAM

40

40

42

42

42

206

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI BASIN BÜROSU

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