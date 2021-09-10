Bakan Amcaoğlu: Amacımız, sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitimin devamını sağlamak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına seyreltilmiş şekilde başlayacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına seyreltilmiş şekilde başlayacaklarını açıkladı.

“AMACIMIZ, SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMINI SAĞLAMAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile yaptıkları istişareler sonucunda kayıt dönemi sonrası nüfus yoğunluğu yaşanan bazı okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önleyebilmek adına seyreltilmiş öğrenime gidilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Amcaoğlu söz konusu okullarda ders süre ve saatlerinde de değişiklikler yapıldığını belirtti ve şöyle devam etti; “Nüfus yoğunluğu yüksek olan ilkokullarımızda ders saati süreleri beşer dakika kısaltılmış ancak öğrenimde bir kayıp yaşanmaması amacıyla ders sayıları günde 8 saate çıkarılmıştır.”

Açıklamasında, yapılan düzenleme ile seyrekleştirilmiş (dönüşümlü) öğrenim uygulanacak okullarda, uygulamadan dolayı yaşanacak kayıpların, minimum seviyeye çekilmesini hedeflediklerine vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın yapılacağı ilkokullarda normal tedrisata ek günde bir fazla ders saati, haftada 5 fazla ders saati işleneceğini söyledi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına seyreltilmiş (dönüşümlü) olarak başlayacak okullar.

Necati Taşkın İlkokulu

9 Eylül İlkokulu

Şht . Doğan Ahmet İlkokulu

Şht. Ertuğrul İlkokulu

Gönyeli İlkokulu

Şht. Yalçın İlkokulu

Alayköy İlkokulu

Alasya İlkokulu

Karakol İlkokulu

Polatpaşa İlkokulu

Şht. Hüseyin Akil İlkokulu

23 Nisan İlkokulu

Şht. Hasan Cafer İlkokulu

Alsancak İlkokulu

Çatalköy İlkokulu

Karaoğlanoğlu İlkokulu

Mustafa Çağatay İlkokulu

Şht. İlker Karter İlkokulu

Söz konusu okulların ders periyotları aşağıdaki gibidir.

Periyotlar OKUL ÖNCESİ İLKOKUL 4 VE 5 YAŞ GRUBU 1. ve 2. SINIF 3., 4. VE 5. SINIF 08:00-08:35 √ √ √ √ 08:35-09:10 √ √ √ √ 09:10-09:45 √ √ √ √ 09:45-10:00 TENEFFÜS 10:00-10:35 √ √ √ √ 10:35-11:10 √ √ √ √ 11:10-11:45 √ √ √ √ 11:45-12:00 TENEFFÜS 12:00-12:35 √ √ √ √ 12:35-13:10 √ √ √ √ 13:10-14:15 ÖĞLE ARASI 14:15-15:00 √ 15:00-15:15 TENEFFÜS 15:15-16:00 √

İlköğretim dairesi tarafından yapılacak çalışma çerçevesinde ve KTÖS işbirliğinde bu kapsamdaki okullarımızın haftalık ders dağılımları da aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

DERSLER 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF TOPLAM Türkçe 10 10 10 8 8 46 Matematik 10 10 9 8 8 45 Hayat Bilgisi 7 7 7 0 0 21 Sosyal Bilgiler 0 0 0 3 3 6 Fen ve Teknoloji 0 0 0 4 4 8 İngilizce 0 0 4 6 6 16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 0 0 0 1 1 2 Resim 3 3 3 3 3 15 Müzik 3 3 3 3 3 15 Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor 3 3 3 3 3 15 Sosyal Beceri 1 1 1 1 1 5 Eğitsel Etkinlik 1 1 2 2 2 8 Etüt 2 2 0 0 0 4 GENEL TOPLAM 40 40 42 42 42 206

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI BASIN BÜROSU