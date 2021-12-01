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Bakan Amcaoğlu, Ankara'da 20. Milli Eğitim Şurası'na katılıyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20. Milli Eğitim Şurası'na katılmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.
Bakan Amcaoğlu, Ankara'da 20. Milli Eğitim Şurası'na katılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20. Milli Eğitim Şurası'na katılmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Bakanlık Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek 20. Milli Eğitim Şurası'nın açılışına katılacak.

Bakan Amcaoğlu’na Ankara’da, Müsteşar Aytunç Şirket eşlik edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, programını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu

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