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Bakan Amcaoğlu: Bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğumuz gün

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bakan Amcaoğlu: Bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğumuz gün

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Amcaoğlu, “20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğu gündür” dedi.

Amcaoğlu, şunları dile getirdi:

“Cefakar halkımız, tam 47 yıl önce bugün, yıllarca çektiği acılardan ve tutsaklıktan kurtulmanın büyük mutluluğunu yaşamıştır. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği armağan etmiştir. Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile kendi devletini kurmuştur ve yaşatmakta da kararlıdır.”

“Barışın, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın 47’inci yıldönümünde, bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi minnet duyguları ile selamlıyorum. Her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye’ye şükranlarımızı sunarken, tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı içten dileklerimle kutluyorum.”

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