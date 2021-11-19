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Bakan Amcaoğlu, Hüseyin Şenol'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

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Bakan Amcaoğlu, Hüseyin Şenol'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
Bakan Amcaoğlu, Hüseyin Şenol'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk halkının eğitimine büyük emeği geçmiş, eğitimin her kademesinde önemli görevler üstlenmiş, öğretmen, yönetici ve değerli insan HÜSEYİN ŞENOL’un aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

 

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yüzlerce öğretmenimizin yetişmesinde emeği bulunan,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü görevinden emekli eğitim duayenimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

Olgun Amcaoğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

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