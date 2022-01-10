Bakan Amcaoğlu: İşine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak

BRT’de yayınlanan “Manşet +” programına katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu eğitimde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

BRT’de yayınlanan “Manşet +” programına katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu eğitimde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu , KTOEÖS’ün çağrısına uyarak online eğitim veren öğretmenlerle ilgili “işine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak” dedi.

Olgun Amcaoğlu, ani bir kararla online eğitime geçen Yakın Doğu okullarıyla ilgili açıklamasında, denetim raporunun beklendiğini, rapor geldikten sonra tartışılacağını, eğitimin kapanması noktasında kimin yetkili olduğunu, okul yönetimine ilettiklerini ifade eti.

Amcaoğlu, sendikaların her fırsatta Güney Kıbrıs'taki fırsat eşitliğinden bahsettiğine işaret ederek ancak Güney’deki yönetimin, 5 bin 200 vakaya karşın eğitimin devam etmesi yönünde karar ürettiğine dikkat çekti.

Amcaoğlu, sendikaların, sınavların 3 gün geriye alınması çağrısında bulunulmasının çelişkili olduğunu vurguladı.