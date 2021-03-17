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Bakan Amcaoğlu öğrencilerle çevrimiçi buluştu

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu sabah bakanlığın uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılan “Moodle” üzerinden, çevrimiçi ders verdi.
Bakan Amcaoğlu öğrencilerle çevrimiçi buluştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu sabah bakanlığın uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılan “Moodle” üzerinden, çevrimiçi ders verdi.

“#Her tablet bir gelecek” kapsamında öğrencilerle buluşan Bakan Amcaoğlu,

kendisinin de mezun olduğu Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin, 11 A sınıfı öğrencilerine, bir saat süreyle, maliye dersi verdi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, bu kapsamda ilk dersini “Muhasebe ve Finansman” alanında, “Maliye dersi” olarak, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden 59 öğrenciye verdi.  

Bakan Amcaoğlu, öğrencilere dersle ilgili bilgiler aktarırken öğrencilerden de   gelen sorulara yanıtlar verdi. Amcaoğlu, “#Her tablet bir gelecek” kampanyası kapsamında her hafta bir okulda bir sınıfa çevrimiçi ders vereceğini de açıkladı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada öğrencilerin, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun vereceği dersleri ve saatlerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı sosyal medya hesaplarını takip ederek, bir gün önceden öğrenebileceği belirtildi.

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