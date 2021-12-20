Bakan Amcaoğlu: Tarihin en doğru kaynaklardan öğrenilmesi milli eğitimin temel hedefidir

Milli Eğitim ve Kültür Bakan Amcaoğlu, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı ve tarihin, en doğru kaynaklardan öğrenilmesinin milli eğitimin temel hedefleri arasında olduğunu söyledi. Bakan Amcaoğlu, “yeni nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak için geçmişin acıları çok iyi bilinmelidir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “21 Aralık 1963 tarihi, Kıbrıs’ta Türk varlığına yönelik EOKA terör örgütünün başlattığı acımasız saldırıların yıldönümüdür. Tarihimize ‘Kanlı Noel’ olarak geçmiş bu soykırım harekâtı sonucunda 20 bine yakın Kıbrıslı Türk, yüzden fazla köyü boşaltmak zorunda kalmıştır. 400’e yakın masum insanımız o dönemde hayatını kaybetmiştir. Tarih doğru bilinmelidir. Tarihi en doğru şekliyle öğretmek milli eğitimin temel hedefidir” diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu, yazılı mesajında şunları söyledi:

“Her zaman en büyük ve en başta gelen görevimiz, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canı pahasına yer almış tüm şehitleri saygıyla anmak ve aziz hatıraları önünde eğilmektir. Bir kez daha bunu onurla yapıyoruz.”

“Özgürlüğün kolay kazanılmadığını ve özgürlük uğruna Kıbrıs Türk halkının çok büyük bedeller ödediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bilmeye de devam edeceğiz. Özgürlüğümüzü, kalıcı bir çözümle taçlandırmamızın zamanı çoktan geçmiştir. Kalıcı bir çözümün, ancak egemen ve eşit iki devlet arasında olabileceğini apaçık bir şekilde görmekteyiz. Yarım asrı aşkın süredir sonuçsuz bir şekilde devam eden müzakerelerde, devletimize ve Anavatanımıza sımsıkı sarılmaktan ve egemen devletimizi yaşatmaktan başka seçenek kalmamıştır.”

“Rum komşularımızın 58 yıl önce 21 Aralık 1963’te Akritas Planı adıyla yapmak istediklerinde bugün çok büyük bir değişiklik olmadığı ortadadır. Gerek pandemi gerekse Dünya’daki ekonomik sıkıntıların yansıması nedeniyle şu anda şartlar iyi olmayabilir ancak bu şartlar ne olursa olsun, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini büyük bir kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.”

“Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz; görevimiz, özgür ve bağımsız devletimizi yaşatmak için canla başla çalışmaktır. Şehitlerimizin bize bıraktığı en kutsal miras budur.”

“Büyük bir cesaret ve kararlılık örneği sergileyerek Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu uğurda hizmet veren tüm kahramanlarımızı yürekten selamlıyorum. Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu