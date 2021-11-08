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Bakan Amcaoğlu ülkeye gelen öğrenci sayısını açıkladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, 42 bin 207 üniversite öğrencisinin ülkeye geldiğini ve eğitimlerine başladıklarını açıkladı
Bakan Amcaoğlu ülkeye gelen öğrenci sayısını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yükseköğrenimde yüz yüze eğitime geçme kararının ardından 26 bin 28’i Türkiye’den olmak üzere toplamda 42 bin 207 üniversite öğrencisinin ülkeye geldiğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu üniversitelerde yüz yüze başlayan akademik yılın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Tüm paydaşlarla gerçekleştirdikleri toplantılar sonrasında pandeminin yükseköğrenimde yarattığı sıkıntıları en aza indirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Amcaoğlu, attıkları adımlarla gerek akademik anlamda üniversitelerin gerekse ekonomik anlamda ülkenin hareketlendiğine dikkat çekti.

Bakan Amcaoğlu, üniversitelerle birlikte hareket ettiklerini ve yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de aktif öğrenci sayısının şu anda 72 bin civarında olduğunu ancak önümüzdeki günlerde bu rakamın artacağını da ekledi.

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