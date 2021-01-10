Bakan Amcaoğlu YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile online görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Amcaoğlu, Prof. Dr. Saraç ile pandemi nedeniyle üniversitelerimizin yaşadığı sorunları konuştuklarını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, geçtiğimiz hafta ülkemizdeki üniversite rektör ve yetkilileri ile Lefkoşa’da yaptıkları ve Başbakan Ersan Saner’in de katıldığı toplantı ile ilgili olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’la görüş alışverişinde bulunduklarını ve önümüzdeki süreçte özellikle Türkiye’deki öğrencilerin ülkemize getirilmesi konusunda neler yapılabileceğini konuştuklarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, YÖK Başkanı ile gerçekleştirilen görüşmeyi son derece faydalı olarak niteledi ve işbirliklerinin en üst seviyede devam edeceğini vurgularken, KKTC üniversitelerinde eğitim gören ve halen pandemi nedeniyle Türkiye’de bulunan 30 bin civarındaki öğrenciyi, ikinci dönemde ülkeye getirip, yüz yüze eğitimi başlatmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.