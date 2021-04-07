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Bakan Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarla ilgili akademik takvim çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.
Bakan Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarla ilgili akademik takvim çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Amcaoğlu ayrıca, 12. sınıfların yüz yüze eğitimine devam ettiğini de belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, aşıların gelmesiyle eğitimcilerin programlanarak aşılanacağını ve diğer sınıfların da kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacağını kaydetti.

Bu yılın akademik takvim çalışmasının tamamlanmak üzere olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, yetkili sendikalarla görüşmelerini tamamladıktan sonra yapılması planlanan sınavların tarihlerinin açıklanacağını belirtti.

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