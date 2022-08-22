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Bakan Arıklı Birleşik Taksiciler Birliği’ni Kabul Etti

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Bakan Arıklı Birleşik Taksiciler Birliği’ni Kabul Etti
Bakan Arıklı Birleşik Taksiciler Birliği’ni Kabul Etti

Birleşik Taksiciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karalar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Taksiciler Birliği Üyeleri sıkıntılarını dile getirerek, yasal düzenlemenin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Bakan Arıklı da, tüzük değişikliği yapılacağı sözünü vererek, plakalardan T harfinin tamamen kaldırılmasıyla ilgili yasal mevzuatta düzenlenmeye gidileceğini kaydetti.

Sürücülerin uyması gereken kurallarla ilgili de tüzük değişikliğine gidileceğini söyleyen Bakan Arıklı, ayrıca araçlardaki fiziki düzenlemelerde de değişikliklerin gündeme getirileceğini ifade etti.

Bakan Arıklı, öte yandan her ilçede bulunan birlik başkanlarının gönüllü trafik müfettişliği için eğitim almaları ve sertifikalandırılmaları konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.

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