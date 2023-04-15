  • BIST 5.092,88
  • Altın 1246.689
  • Dolar 19.3433
  • Euro 21.2623
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAEkonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri toplanıyor.. Gündem Enerji!

Bakan Arıklı Fly Kıbrıs Havayollarının İlk Uçuşuna Katılıyor

» »
Bakan Arıklı Fly Kıbrıs Havayollarının İlk Uçuşuna Katılıyor
Bakan Arıklı Fly Kıbrıs Havayollarının İlk Uçuşuna Katılıyor

BAKAN ARIKLI, FLY KIBRIS HAVAYOLLRININ İLK UÇUŞUNA KATILIYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni havayolu Fly Kıbrıs Hava Yolları'nın yarın sabah gerçekleşecek ilk uçuşuna katılıyor.

Bu amaçla bu gece İstanbul'a gidecek olan Arıklı, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın, adını Şampiyon Melekler’den alan “Melekler Takımı” isimli Airbus A320 uçağı ile yapılacak İstanbul – Ercan seferinde; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’den ve Türkiye’den turizmciler ve gazeteciler ile birlikte yer alacak.

Arıklı, “hedefimiz daha fazla özel şirketin KKTC’den uçmasıdır. İyi bir rekabet ortamı oluşması hem bilet fiyatlarını düşürecek hem de hava ulaşımındaki destinasyon seçeneğini ve hizmet kalitesini artıracak. Bu durumun vatandaşlarımıza olumlu yansımasının yanında, daha fazla yurt dışı noktadan turist ülkemize gelmiş olacak Fly Kıbrıs Hava Yolları bu konuda bir başlangıç ve çok güzel bir örnektir” dedi.   

Bakan Arıklı, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın zor koşullarda ülke ulaşımına ve turizmine katkı koymak için kurulduğunu, bu konuda elini taşın altona koyan iş insanlarına teşekkür etti.

 

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TUTDER, enerjide alanında imzalanan ortak vizyon mutabakatına destek verdi15 Nisan 2023 Cumartesi 14:52
  • KTGB, devlet yetkililerini Türkiye'ye giriş yasakları konusunda acil girişim yapmaya davet etti15 Nisan 2023 Cumartesi 14:18
  • Üstel: Eylemlerin son bulması olumlu bir gelişmedir15 Nisan 2023 Cumartesi 13:56
  • Gazeteci Ulaş Barış, Türkiye'ye alınmadı15 Nisan 2023 Cumartesi 12:55
  • Halkın Partisi Olağan Kongresi yarın yapılıyor15 Nisan 2023 Cumartesi 12:51
  • Cypfruvex ürün ödemelerinin Pazartesi günü itibarıyla başlayacağını açıkladı15 Nisan 2023 Cumartesi 10:40
  • İki kişiyi darp eden zanlılar teminata bağlandı15 Nisan 2023 Cumartesi 09:59
  • Aydın: KIB-TEK halkın malıdır, EL-SEN üyelerinindir15 Nisan 2023 Cumartesi 09:46
  • İzinsiz İkamet Eden Şahıslar Tutuklandı15 Nisan 2023 Cumartesi 09:39
  • 2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu15 Nisan 2023 Cumartesi 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti