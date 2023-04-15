Bakan Arıklı Fly Kıbrıs Havayollarının İlk Uçuşuna Katılıyor

BAKAN ARIKLI, FLY KIBRIS HAVAYOLLRININ İLK UÇUŞUNA KATILIYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni havayolu Fly Kıbrıs Hava Yolları'nın yarın sabah gerçekleşecek ilk uçuşuna katılıyor.

Bu amaçla bu gece İstanbul'a gidecek olan Arıklı, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın, adını Şampiyon Melekler’den alan “Melekler Takımı” isimli Airbus A320 uçağı ile yapılacak İstanbul – Ercan seferinde; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’den ve Türkiye’den turizmciler ve gazeteciler ile birlikte yer alacak.

Arıklı, “hedefimiz daha fazla özel şirketin KKTC’den uçmasıdır. İyi bir rekabet ortamı oluşması hem bilet fiyatlarını düşürecek hem de hava ulaşımındaki destinasyon seçeneğini ve hizmet kalitesini artıracak. Bu durumun vatandaşlarımıza olumlu yansımasının yanında, daha fazla yurt dışı noktadan turist ülkemize gelmiş olacak Fly Kıbrıs Hava Yolları bu konuda bir başlangıç ve çok güzel bir örnektir” dedi.

Bakan Arıklı, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın zor koşullarda ülke ulaşımına ve turizmine katkı koymak için kurulduğunu, bu konuda elini taşın altona koyan iş insanlarına teşekkür etti.