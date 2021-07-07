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Bakan Arıklı: Halkın daha fazla soyulmasına izin vermem

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"Uluslararası bir anlaşma imzalayarak, doğrudan Türkiye'den akaryakıt alımına gideceğim"
Bakan Arıklı: Halkın daha fazla soyulmasına izin vermem

Bakan Arıklı'nın gündeme dair değerlendirmeleri şöyle:

"Ben KIB-TEK'i zarara uğratmadım. Aksi kuruma kar sağladım. TPIC sıradan bir kurum değil. 2009 yılından 2016 yılına kadar, İsmet Akim dönemi de dahil bu ülkeye akaryakıt taşıyan, Türkiye Enerji Bakanlığının bir alt kurumudur. TPIC'i özel bir firma gibi göstererek, pis işlerin içinde algısı yaratmak kadar ahlaksız bir davranış olamaz. Bir muhalefet vekili, kurumu soyan çevrelerin avukatlığını yapıyor. Bu son derece yanlış bir yaklaşım. Belli ki KIB-TEK'i yıllardır soyan rant çevreleri, nasıl ki basına, sendika ve sivil toplum örgütlerine, siyasete, yargıya sızmışsa, burada da var ve hala bunların avukatlığını yapıyorlar.

Rakamları defalarca açıkladım. Gelinen nokta, ihaleye biri TPİC olmak üzere, üç firma katıldı. TPIC'in evrak dosyası içinde bir evrakın orijinal olmadığı tespit edildi. Fotokopisi gelen evrakın orijinali ertesi gün gönderildi. Ama dosyada olmadığı için, Merkezi İhale Komisyonu TPIC'i eledi. MİK ihaleyi iptal eder ve pazarlık usulü yeni bir ihaleye çıkar diye düşünüyorum.

Ben, ihaleye çıkmadan, Türkiye Enerji Bakanlığı ile uluslararası bir anlaşma imzalayarak, doğrudan Türkiye'den akaryakıt alımına gideceğim. 27,30 dolar, artık tavan fiyattır. Bu fiyatı veren başka şirketler varsa, onlarla çalışırız. Bunda sorun yok. İhaleleri iptal eden de ben değilim, MİK. Herkes de bilsin, halkın daha fazla soyulmasına izin vermem." 

 

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