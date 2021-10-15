Bakan Arıklı Karaoğlanoğlu’nda 15 Dönümlük Arazi İle İlgili Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Karaoğlanoğlu’ndaki 15 dönümlük arazinin bir şirkete verilmeye çalışıldığını savunan Karaoğlanoğlu bölgesinden muhtarları ve bazı derneklerin temsilcilerini kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre Arıklı, Karaoğlanoğlu bölgesinden bölge muhtarlıkları, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği ile Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi’nden temsilcileri kabul etti.

Görüşmede, dernek temsilcilerinin, söz konusu bölgede tarihi eser bulunduğunu, 15 dönümlük alanın en az 5 dönümünün sit alanı ilan edilmesi gerektiğini, Karaoğlanoğlu halkının denize girebilecek en son yerlerden biri olduğunu, balıkçı barınağına giden yolun dahi verilmek istendiğini, arazinin verilmesini engellemek için her tür eylemi başlatmaya hazır olduklarını dile getirdiği ifade edildi.

Bölge temsilcileri Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ve diğer bakanları araziyi yerinde incelemek için bölgeye davet etti.