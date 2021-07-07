Bakan Arıklı kazananı ilan etmişti ama ihale yine İPTAL oldu!

Bakan Arıklı kazananı ilan etmişti ama ihale yine İPTAL oldu!

Merkezi İhale Komisyonu (MİK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu -Kıb-Tek 'deakaryakıt ihalesini bir kez daha iptal etti, 10 gün içinde pazarlık usulü yeni ihaleye çıkılacak.

NE OLDU?

7 Temmuz 2021 Çarşamba tarihli Detay Gazetesi ihale ile ilgili "ORGANiZE İŞLER" şeklinde manşet attı.

Arıklı'nın kazandı dediği şirket ihaleden elendi!

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-Tek) akaryakıt ihalesine katılan ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından ihaleyi kazandığı ilan edilen TPIC‘ın, ihaleden elendiğini açıkladı

Üresin: TPIC ihaleden evrak sıkıntısı nedeniyle elendi

Üresin, şu anda toplantı halinde olduklarını ve TPIC’in sıkıntılı(!) evrakları nedeniyle ihaleden resmen elendiğini söyledi.

Üresin, İnternet haber sitesi Özgür Gazete'ye yaptığı açıklamada “Teklif veren bir diğer firma olan Sideral Lines Şirketi‘nin tüm evrakları tamam görünüyor. Ama verdiği teklif, Kıb-tek’in keşif bedelinin üzerinde olduğu için kurumdan cevap bekliyoruz” dedi.

ARIKLI SUSUN DEMİŞTİ

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yakıt ihalesini 27, 29 dolar fiyat veren TPIC'in kazanmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, KIB-TEK'i 22 milyon TL fazla para ödemekten kurtardıklarını dile getirdi. Arıklı muhalefete de seslenerek, "Sadece susun ve bizi izlemeye devam edin" dedi.

Detay Gazetesi TPIC şirketinin evraklarının sahte olduğunu gösteren belgeleri manşetinde taşımış ve espirili bir şekilde "MALI ARAP FAİKTEN ALIYORDUK " manşeti atmıştı.