  • BIST 5.022,79
  • Altın 1236.536
  • Dolar 19.399
  • Euro 21.3905
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Bakan Arıklı, KTTO’nun hazırlattığı “KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” hakkında bilgi aldı

» »
Bakan Arıklı, KTTO’nun hazırlattığı “KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” hakkında bilgi aldı
Bakan Arıklı, KTTO’nun hazırlattığı “KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” hakkında bilgi aldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, enerjide arz güvenliği konusunda aklın yolunun bir olduğunu, bunun en iyi göstergelerinden birinin de Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlatılan “ ’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” olduğunu belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı, Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyetini kabul ederek söz konusu rapor hakkında bilgi aldı ve Odanın enerji konusundaki görüşlerini dinledi.

-“Rapor çok değerli bilgiler içeriyor” KTTO tarafından uzmanlara hazırlatılan raporun çok değerli bilgiler içerdiğini belirten Arıklı, hükümet olarak ileriye dönük enerji politikasını oluştururken söz konusu raporun içindeki bilgilerden de faydalanacağını ifade etti. “Ulusal enerji vizyonumuzu oluştururken tüm paydaşların katkı koyması gerekiyor. Yaptıkları katkıları hükümet olarak dikkate alacağız. Bu yöndeki değerli çabaları nedeniyle KTTO’ya teşekkür ediyorum” diyen Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enerji arz güvenliğinin sağlanması için mutlaka ana kara ile bağlantının gerçekleşmesi gerektiğini, sadece için değil, Güney Kıbrıs’ın da milyarlarca harcamak yerine, Türkiye üzerinden enterkonnekte sistemle çok daha az maliyetle dünyaya bağlanabileceğini kaydetti. Arıklı, enterkonnekte sistem ile ilgili ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ortak hareket etmesi halinde bunun iki devlet arasında güven artırıcı bir önlem ve iş birliği fırsatı olacağını, tüm tarafların da bundan karlı çıkacağını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konuklar İlkokulu öğrencileri, Meclis’i ziyaret etti24 Nisan 2023 Pazartesi 15:19
  • 2 Farklı Bölgede Hırsızlık24 Nisan 2023 Pazartesi 15:08
  • Tufan Erhürman: TL’deki değer kaybı ihtimali bu ülkede öngörülebilirliği ortadan kaldırıyor24 Nisan 2023 Pazartesi 14:55
  • Emekçinin Piyangosu’nda Hediyeler Dağıtılmaya Devam Ediyor24 Nisan 2023 Pazartesi 14:42
  • 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası: Enfeksiyonlardan korunmanın en kolay ve en ucuz yolu aşılamadır!24 Nisan 2023 Pazartesi 14:22
  • KKTC'de bir haftada 13 yangın24 Nisan 2023 Pazartesi 14:10
  • Arıklı: Enerjide arz güvenliği konusunda aklın yolu bir24 Nisan 2023 Pazartesi 14:06
  • Son bir haftada 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı24 Nisan 2023 Pazartesi 14:01
  • Rüstem Tatar, vefatının 2’nci yıl dönümünde anıldı24 Nisan 2023 Pazartesi 14:00
  • Milli Olimpiyat Komitesi, spor ambargosunu protesto amacı ile BM’ye bir mektup sundu24 Nisan 2023 Pazartesi 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti