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Bakan Arıklı: Maç KKTC'de oynansın...

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Süper Kupa finalinin KKTC'de oynanması için çağrı yaptı.
Bakan Arıklı: Maç KKTC'de oynansın...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal edilmesi üzerine bir çağrı yaptı. 

Bakan Arıklı, "Anavatan Türkiyenin güzide iki takımına Suudi Arabistan'da Türkiye Süper Kupası maçını oynatma düşüncesi en başından beri hatalı bir proje idi. Suudi Arabistan'ın nezaket ve saygı kurallarına aykırı bir şekilde "Atatürk ve İstiklal Marşı" ile ilgili taleplerde bulunmaları maçın iptali sonucunu doğurdu" dedi. 

Arıklı, "Türkiyemizin iki güzide kulübü Galatasaray ve Fenerbahçeye, Süper Kupa Finalini KKTC'de oynamayı teklif ediyoruz. Her iki kulübümüzün de bu teklifi milli bir duyarlılıkla karşılayacağını umut ediyoruz..." çağrısını yaptı. 

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