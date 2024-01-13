Bakan Arıklı şehitler için taziye mesajı yayımladı

“Terör örgütü PKK’nın, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştığı sırada çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olması ve dört personelin de yaralanması Kıbrıs Türkü’nü derinden üzmüştür. Emperyalist güçlerin maşası olan lanetlenesi yapılanmaların, yine birilerinin talimatıyla başını ininden çıkarmaya çalışsa da, terör ve teröriste geçit vermeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak’taki PKK/PYD/YPG terör yapılanmasını bertaraf edecektir. Bilinmelidir ki Türk Milleti olarak birbirimize kenetlendiğimiz sürece ne terör örgütleri ne de onları kontrol edenler emellerine ulaşamayacaktır.

Hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan Rahmet, yaslı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Anavatan Türkiye Halkına başsağlığı, yaralanan dört personelin de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dilerim.”