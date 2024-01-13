  • BIST 7986.47
  • Altın 1979.794
  • Dolar 30.0965
  • Euro 32.951
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAGüney Afrika'nın Lahey'de açtığı ‘soykırım’ davasında ikinci gün: İsrail sözlü savunma yapıyor

Bakan Arıklı şehitler için taziye mesajı yayımladı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Irak’ta çıkan çatışmada şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Arıklı şehitler için taziye mesajı yayımladı

“Terör örgütü PKK’nın, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştığı sırada çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olması ve dört personelin de yaralanması Kıbrıs Türkü’nü derinden üzmüştür. Emperyalist güçlerin maşası olan lanetlenesi yapılanmaların, yine birilerinin talimatıyla başını ininden çıkarmaya çalışsa da, terör ve teröriste geçit vermeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak’taki PKK/PYD/YPG terör yapılanmasını  bertaraf edecektir. Bilinmelidir ki Türk Milleti olarak birbirimize kenetlendiğimiz sürece ne terör örgütleri ne de onları kontrol edenler emellerine ulaşamayacaktır.

 

Hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan Rahmet, yaslı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Anavatan Türkiye Halkına başsağlığı, yaralanan dört personelin de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 359 Sürücü Çeşitli Trafik Suçlarından Rapor Edildi13 Ocak 2024 Cumartesi 10:58
  • Ağırdağ'da Zorla İşgal: A.S., İzinsiz Hayvan Ağılı Kurarak Araziyi İşgal Etti13 Ocak 2024 Cumartesi 10:53
  • Narenciye Kesim Ekipleri Birliği’nin grevi devam ediyor13 Ocak 2024 Cumartesi 10:52
  • KKTC'de İkamet İzinsiz 5 Kişi Tutuklandı13 Ocak 2024 Cumartesi 10:52
  • Yaklaşık 20,000 Ukraynalı Kıbrıs'a sığındı13 Ocak 2024 Cumartesi 10:08
  • Lefkoşa ve Edremit’te trafik kazası: 1 kişi yaralandı13 Ocak 2024 Cumartesi 10:07
  • Trodos beyaza büründü12 Ocak 2024 Cuma 18:04
  • Yusuf Alkım'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi ve göz altına alındı!12 Ocak 2024 Cuma 18:00
  • Ünal Üstel: Cevdet Yılmaz ile yeni protokolü görüştük12 Ocak 2024 Cuma 16:49
  • Atan’dan vergi oranları ve matrahlarıyla ilgili açıklama…12 Ocak 2024 Cuma 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti