Bakan Arıklı;" TC Enerji Bakanlığının bir alt kuruluşu olan TPİC’ i bile özel şirket diye yutturmaya ve toplumda algı oluşturmaya çalışıyor" diyerek TPİC ile ilgili resmi belgeleri Meclis kürsüsünden gösterdi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner'in KIB-TEK te yıllardan beri süregelen yolsuzluk ve vurgunu örtbas etmek için vurguncuların avukatlığına soyunduğunu iddia eden Bakan Arıklı;" TC Enerrji Bakanlığının bir alt kuruluşu olan TPİC’ i bile özel şirket diye yutturmaya ve toplumda algı oluşturmaya çalışıyor" diyerek TPİC ile ilgili resmi belgeleri Meclis kürsüsünden gösterdi.

CTP ve Salihi Şahiner'in geçtiğimiz dönemde sahte opsiyon belgesi sunarak ihale alan ve yüksek fiyattan akaryakıt taşıyan firma ile ilgili tek bir kelime bile etmediğini söyleyen Arıklı;"Belli ki amaç yapılacak olan ihaleye şaibe gölgesi düşürerek 38.8$ dan taşınan ve kurumun cebinden milyonlarca dolar fazla para çıkılmasına neden olan geçmiş ihaleleri kamuoyundan gizlemeye çalışıyorlar. Biz bu yakıtı 30$ ın altına düşüreceğiz. Bu vurgun dönemini bitirdik. Kurumdan her yıl 500 milyon liralık vurgun yapan çetenin işini bitirdik. Önümüzdeki hafta geçmiş dönemde ihalelere sahte evrakla katılan ve kazandırılan şirketi polise şikayet edeceğiz. Gerçi bundan önce yaptığımız şikayetlerden henüz bir netice alamadık. Buradan anlaşılıyor ki ahtapotun kolları her yana yayılmış. 4 ekmek çalanı anında hapse mahkum eden adalet sistemimiz büyük vurguncular karşısında aciz kalıyor..."

Arıklı Meclis kürsüsünde Salahi Şahiner'e cevap verirken şunları söyledi;"38.8 $ lık ihaleyi kabul etseydim sesiniz çıkmayacaktı. O ihaleyi 30$’ ın altına düşürüyorum. Hala şaibeden bahsediyorsunuz. Ne yaparsanız yapın ben ve arkadaşlarım bu Kurumu içinde bulunduğu bataktan kurtaracağız. Bizimle birlikte olursanız saygı duyarım. Karşımda olursanız ezer geçerim..."