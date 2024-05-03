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Bakan Arıklı, yeni Posta Dairesi Müdürü İskender’i kabul etti

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Posta Dairesi Müdürü olarak atanan Yakup İskender’i kabul ederek kendisine atama kararnamesini takdim etti.
Bakan Arıklı, yeni Posta Dairesi Müdürü İskender’i kabul etti

Bakan Arıklı, Posta Dairesi’nin bakanlık bünyesindeki en eski kurum olduğunu ancak daireyi çağımızın gereklerine uygun bir şekilde geliştirmek için bazı adımlar attıklarını belirterek Yakup İskender’e yeni görevinde başarılar diledi.

Yakup İskender kimdir?

21 Mart 1975 Trabzon Sürmene doğumlu olan Yakup İskender, ilkokul eğitimini Sipahi’de, orta okul ve lise eğitimini Erenköy Lisesinde tamamladı. 1997’de Atatürk Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olan İskender, askerliğini 1998, 1999 yıllarında yedek subay olarak yaptı. 1999’dan 2019’a kadar Karpaz Meslek Lisesi’nde tarih öğretmenliği, 2019’dan bu güne kadar da Mehmetçik Orta Okulu’nda müdür muavini olarak görev yapan Yakup İskender, evli ve iki çocuk babasıdır.

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