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Bakan Arıklı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

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Bakan Arıklı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
Bakan Arıklı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Salgın ve savaş ve ekonomik krizlerin etkisinde zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Son birkaç senede dünyayı saran olumsuzluklar, bizlerde bıkkınlık ve yorgunluk yaratmışsa da, yeni seneye umutla bakıyoruz. Önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın, her zamankinden daha çok çalışarak, çabalayarak ve birlik içinde hareket ederek tümünü aşabileceğimizden bir an bile şüphem olmadı. Yeter ki isteyelim, yeter ki tek vücut olarak hareket edelim. Bu duygu ve düşüncelerle 2023’ün halkımıza, Türk ulusuna ve dünyaya önce barış ve sağlık, ardından da refah ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Yeni yılınız kutlu olsun.

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