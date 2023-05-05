  • BIST 4.444,55
  • Altın 1277.795
  • Dolar 19.4916
  • Euro 21.4977
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Bakan Arıklı’dan YDP üyelerine Türkiye’deki seçimler için oy kullanma çağrısı

» »
YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimler için parti üyelerine oy kullanma çağrısında bulundu.
Bakan Arıklı’dan YDP üyelerine Türkiye’deki seçimler için oy kullanma çağrısı

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan  Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’de oy kullanma işlemi devam ediyor.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabından parti üyelerine oy kullanma çağrısında bulundu.

Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy kullanma sürecinin 9 Mayıs akşamı sona ereceğini kaydeden Arıklı, “Oy kullanma hakkı olup da oyunu kullanmayan partililerimizle bugün saat 14.00 da Lefkoşa Fuar Alanı’nda toplanıp hep birlikte Atatürk Spor Salonu’na gideceğiz” dedi.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maviş: Vatandaş geçim derdinde, üçlü koalisyon partizan istihdamı ile erken seçimi kazanma derdinde!05 Mayıs 2023 Cuma 13:16
  • Sağlık Bakanlığı: Kalp ilaçları, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçları geldi05 Mayıs 2023 Cuma 12:54
  • DAÜ'de Referanduma doğru... "TİS Mart ayı başında sona erdi..."05 Mayıs 2023 Cuma 12:10
  • Hırsızlık ve Kasti Hasar05 Mayıs 2023 Cuma 12:07
  • Taçoy'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Mesajı05 Mayıs 2023 Cuma 12:02
  • Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Rum Yönetimi’nin provokatif politikalarına destek adımlarından kaçınmalı05 Mayıs 2023 Cuma 12:01
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık05 Mayıs 2023 Cuma 11:43
  • Evinde Ölü Bulundu05 Mayıs 2023 Cuma 11:39
  • Rahvancıoğlu: İlginç Olan Sine-İ Millet ve İstifa Çağrısı Yapanlarla, Seçime Adaylıklarını İlk Açıklayanların Aynı Kişiler Olması05 Mayıs 2023 Cuma 11:08
  • Avrupa Birliği Yetkilileri Gönyeli-Alayköy Belediyesini Ziyaret Etti05 Mayıs 2023 Cuma 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti