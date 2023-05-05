Bakan Arıklı’dan YDP üyelerine Türkiye’deki seçimler için oy kullanma çağrısı

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimler için parti üyelerine oy kullanma çağrısında bulundu.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’de oy kullanma işlemi devam ediyor.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabından parti üyelerine oy kullanma çağrısında bulundu.

Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy kullanma sürecinin 9 Mayıs akşamı sona ereceğini kaydeden Arıklı, “Oy kullanma hakkı olup da oyunu kullanmayan partililerimizle bugün saat 14.00 da Lefkoşa Fuar Alanı’nda toplanıp hep birlikte Atatürk Spor Salonu’na gideceğiz” dedi.