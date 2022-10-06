Bakan Arıklı'nın istifa ettiği iddia ediliyor!

Bakan Erhan Arıklı'nın istifa ettiği iddia ediliyor!

Gazeteci Ulaş Barış "Son durum: Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı’nın görevinden istifa ettiği iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yok ama duyumlar bu yönde." açıklaması dikkat çekti.