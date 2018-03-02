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Bakan Atakan Benli’yi kabul etti...

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Bakan Atakan Benli’yi kabul etti...
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’yi kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Benli, çalışma planlarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gönyeli’de her eve erişebilecek fiberoptik internet altyapı hizmeti projelerinin olduğunu belirten Benli, bu konunun hükümet programında yer almasının sevindirici olduğunu kaydetti. 
Benli, Gönyeli’de altyapı çalışmalarının devam ettiğini de kaydederek, süren altgeçit projesi hakkında da Bakan Atakan’a bilgi verdi.

ATAKAN 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da konuşmasında, Gönyeli’de gerçekleştirilen değişimi beğeni ile izlediğini kaydetti ve Benli’yi tebrik etti. Bakan Atakan, halka yönelik adımların her zaman destekçisi olacaklarını da dile getirerek, “Halkımızın ve Gönyeli’nin yararına olacak işlerde birlikte hareket edeceğiz” dedi. 

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