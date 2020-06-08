Bakan Atakan İle Kar-İş Heyeti Arasındaki Görüşmeden Netice Çıkmadı… Meclis Önündeki Eylem Devam Edecek

Araçlarıyla Meclis önünde eylemde olan Kar-İş’in yetkilileri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan arasında yapılan görüşmeden netice çıkmadı. Kar-İş, Meclis önündeki eyleme devam edileceğini açıkladı.

Kar-İş yetkililerinin Cumhuriyet Meclisi’nden hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından, Kar-İş’ten bir heyet, Bakan Atakan’la bakanlıkta bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında Meclis önünde basına açıklama yapan Kar-İş Eski Başkanı Fuat Topaloğlu, “Toplantıdan elle tutulur bir şey çıkmadı” dedi.

Atakan’ın, taleplerini yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu’na götüreceği söz verdiğini kaydeden Topaloğlu, neticenin kendilerine bildirileceğini, bu süre zarfında eylemlerinin devam edeceğini ifade etti.