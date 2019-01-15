Bakan Atakan'dan açıklama

Bakan Atakan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,

Posta memurunun affedilip göreve döndürüldüğü konusundaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Söz konusu kişinin affedilmesinin söz konusu olmadığını ve başka bir birimde görev almasının yürürlükte olan yasaların bir gereği ve mahkeme kararına kadar geçecek süre ile sınırlı olduğunu söyleyen Atakan, “yürürlükte olan 7/79 Kamu Görevlileri Yasası 102. Maddesi 3. Fıkrası “Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan veya görevle ilgili herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan kamu görevlilerinin aylıklarının yarısı ödenir ve bu yasada öngörülen haklardan yararlanmaya devam eder” dedi.

Atakan, bakanlığın ve ilgili dairenin uzayan polis soruşturmasının hızlanması ve tahkikat dosyasının savcılığa iletilmesi konusunun takibini günlük olarak yaptığını da belirtti.

Atakan açıklamasında, “Bu olay sonucunda 7/79 Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddelerini benzer durumda kamuoyu vicdanını etkileyecek durumların oluşmaması adına düzeltme çalışmasına da hukukçularımız nezdinde başlamış bulunuyoruz” dedi.