Bakan Ataoğlu: Çevre Dersi, Gelecek Yıldan İtibaren Müfredatta

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı bir etkinlikte, çevre derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda okul öncesinden üniversite eğitimine kadar, zorunlu olarak müfredata alındığını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı bir etkinlikte, 2018 yılında sadece 9’uncu sınıflara yönelik olarak müfredatta bulunan çevre derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda okul öncesinden üniversite eğitimine kadar, zorunlu olarak müfredata alındığını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Gününe dikkat çekmek amacıyla düzenlediği “Doğamızdaki Canlılar” konulu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik resim yarışması ödül törenine katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan çevre kirliliğinin ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çekerek, “Üzülerek belirtmek isterim ki, bakanlık olarak ciddi çalışmalar ortaya koymamıza rağmen, ülkede yaşanan çevre kirliliği beklenen noktaya gelmiş değildir” dedi.

“Çevre Koruma Dairemiz personelleri, her hafta farklı bölgelerde, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte farkındalık yaratmak adına çevre temizliği etkinliği düzenlemektedir. Ancak, bir sonraki hafta farklı bir bölgeye giderken, bir hafta önce temizlik faaliyeti gerçekleştirilen bölgenin sanki hiç temizlenmemiş olduğunu görmek, aynı duyarsızlıkla karşı karşıya kalmak bizleri üzüyor” diyen Ataoğlu, 2018’de sadece 9’uncu sınıflara yönelik müfredatta bulunan çevre derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda okul öncesinden üniversite eğitimine kadar, zorunlu olarak müfredata alındığını belirtti.

Bakan Ataoğlu, insanların dünyada yaşayan tüm canlılarla birlikte yaşadığının farkına vararak, yaşam alışkanlıklarını, doğaya ve doğada yaşayan canlılarla uyumlu bir hale getirmek zorunda olduğunun altını çizerek, “Bu önemli olguya dikkat çekmek amacıyla, resim yarışmamızı bu temaya uygun olarak düzenledik. Amacımız, gelecek nesillerden emanet aldığımız bu ülkeyi, gelecek nesillere devrederken doğaya ve doğada yaşayan canlılara karşı hassasiyetle yaklaşmaları olgusunu da kazandırmaktır” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yarışmaya katılan tüm öğrencilere, öğrencilerin yarışmaya katılmalarını destekleyen ailelerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖDÜL KAZANANLAR

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere, juri üyelerine, organizasyona katkı koyanlara ve resim yarışmasına katılan tüm öğrencilere belgelerini takdim etti.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler şöyle;

İlkokul 1-2 ve 3. sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda, birinciliğe Işın Marina Borhan, ikinciliğe Fatma Okur veüçüncülüğe Rüya Özdemir, Jüri Özel Ödülü’ne Zekiye Antonia Borhan layık görüldü.

İlkokul 4. ve 5. sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda ise birinciliğe Hamdiye Güleç, ikinciliğe Zühal İkincisoy, üçüncülüğe İncilay Tandoğan ve Jüri Özel Ödülü’ne Tanem Orhon layık görüldü.

Ortaokul öğrencileri arasında yapılan değerlendirme sonucunda, birinciliğe Emine Öksüz, ikinciliğe Sıde Karafistan, üçüncülüğe Yasmin Şerif Özmenek ve Jüri Özel Ödülüne Özgün Roza layık görüldü.

Meslek Liseleri kategorisinde ise derecelendirme yapılazken, Melek Karlaman ile Aytunç Hacıarif Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.