Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Özsoy ve Lıons Kulübü Başkanı Güneş’i Kabul Etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Kadriye Güneş’i kabul etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Kadriye Güneş’i kabul etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti niteliğinde olan kabulde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası kapsamında, Kalkanlı-Tepebaşı Yangını bölgesine, kuş yuvalarının asılması etkinliğindeki katkılarından dolayı Vakıf Başkanı Özsoy tarafından Bakan Ataoğlu’na teşekkür plaketi sunuldu.