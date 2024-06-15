Bakan Ataoğlu: Sun Express’in Antalya-Ercan Seferleri Turizme Katkı Sağlayacak

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sun Express’in 14 Haziran itibarıyla Antalya-Ercan uçuşlarına başlamasını memnuniyetle karşıladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rekabetin bilet fiyatlarını düşüreceğini ve alternatif seyahat imkanları sunacağını vurgulayan Ataoğlu, bu gelişmenin KKTC turizmi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ataoğlu, Antalya’da yaşayanların ve turistlerin KKTC’yi ziyaret etme fırsatına kavuşmasının turizme olumlu yansıyacağını ifade ederek, Sun Express’e teşekkür etti ve Antalya sakinlerini, KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.