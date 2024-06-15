  • BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Bakan Ataoğlu: Sun Express’in Antalya-Ercan Seferleri Turizme Katkı Sağlayacak

» »
Bakan Ataoğlu: Sun Express’in Antalya-Ercan Seferleri Turizme Katkı Sağlayacak
Bakan Ataoğlu: Sun Express’in Antalya-Ercan Seferleri Turizme Katkı Sağlayacak

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sun Express’in 14 Haziran itibarıyla Antalya-Ercan uçuşlarına başlamasını memnuniyetle karşıladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rekabetin bilet fiyatlarını düşüreceğini ve alternatif seyahat imkanları sunacağını vurgulayan Ataoğlu, bu gelişmenin KKTC turizmi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ataoğlu, Antalya’da yaşayanların ve turistlerin KKTC’yi ziyaret etme fırsatına kavuşmasının turizme olumlu yansıyacağını ifade ederek, Sun Express’e teşekkür etti ve Antalya sakinlerini, KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de 68 Yaşındaki Kadın Market Hırsızlığından Tutuklandı15 Haziran 2024 Cumartesi 11:05
  • Esentepe'de Narkotik Operasyonu: 56 Yaşındaki Şahıs Hintkeneviri ile Yakalandı15 Haziran 2024 Cumartesi 11:04
  • Bayramda beslenme önerileri:15 Haziran 2024 Cumartesi 11:03
  • 36 yaşında ani ölüm15 Haziran 2024 Cumartesi 11:00
  • Ani ölüme otopsi yapıldı15 Haziran 2024 Cumartesi 10:59
  • Girne Limanı’nda cehennem sıcağı: İnsanlar perişan halde14 Haziran 2024 Cuma 16:28
  • Narkotik'ten kaçarken kaza yapan Bolat ve Tarım 7 gün daha tutuklu kalacak14 Haziran 2024 Cuma 16:27
  • Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: Evin odalarından uyuşturucu fışkırdı14 Haziran 2024 Cuma 16:25
  • Dünya Barış Üniversitesi ve Azerbaycan üniversiteleri yetkilileri, yuvarlak masa toplantısında buluştu14 Haziran 2024 Cuma 16:24
  • Aksa Enerji yatırımı artırdı: Kalecik’in kapasitesi 188 megavata yükseltildi14 Haziran 2024 Cuma 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti