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Bakan Ataoğlu: Tüm tedbirleri alıyoruz

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye’den  kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz kıyılarını teğet geçmesini beklediklerini ancak tüm tedbirleri almakta olduklarını  kaydetti.
Bakan Ataoğlu: Tüm tedbirleri alıyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye’den  kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz kıyılarını teğet geçmesini beklediklerini ancak tüm tedbirleri almakta olduklarını  kaydetti.

Karpaz Altın Kum’da BRT’nin canlı yayınına katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Ataoğlu dün haberi alır almaz Türkiye’nin Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Türkiye Ulaştırma Bakanı’yla birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek,  Türkiye Ulaştırma Bakanı’nın talimatıyla Türkiye’den gemilerin yola çıktığını kaydetti.

Türkiye’den bugün gelecek ekibin bir çalışma gerçekleştireceğini de söyleyen Ataoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın da gerekmesi halinde yukarıdan görüntü alınması için talimat vereceğini söyledi.

Ataoğlu Çevre Koruma Dairesi’nin de 16 kişilik ekibiyle bölgede teyakkuzda olduğunu ifade etti.

KARPAZ SAHİLLERİNE 35 KİLOMETRE KADAR YAKLAŞTI

Petrol sızıntısının Karpaz sahillerine 35 kilometre kadar yaklaştığı yönünde bilgi veren Ataoğlu, beklentilerinin kirliliğin Karpaz sahillerini teğet geçmesi olduğunu kaydetti.

“Bizi teğet geçse bile Türkiye’yi etkileyecek” diyen Ataoğlu, tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu vurguladı.

Petrol sızıntısının denizin altında da tahribata yol açacağını kaydeden Ataoğlu, AKSA ve Teknecik’teki bariyer ekipmanlarının da gerekmesi halinde kullanılacağını,  bunlarla birlikte eldeki malzemelerin yeterli olmayacağını, malzeme eksiğinin Türkiye’den gelecek gemilerden tamamlanacağını söyledi.

Ataoğlu, petrol sızıntısının etkilediği bölgede derin izler bırakacağını da sözlerine ekledi.

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