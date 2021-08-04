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Bakan Ataoğlu, Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ve Humboldt Üniversitesi yetkililerini kabul etti

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Bakan Ataoğlu, Karpaz ve Karşıyaka sahillerinde Çevre Koruma Dairesi ile işbirliği içerisinde yapılan Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi hakkında bilgi aldı.
Bakan Ataoğlu, Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ve Humboldt Üniversitesi yetkililerini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ve Humboldt Üniversitesi yetkililerini kabul ederek Karpaz ve Karşıyaka sahillerinde Çevre Koruma Dairesi ile işbirliği içerisinde yapılan Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi hakkında bilgi aldı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü adına direktör Kemal Basat, Bilim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Türkozan, Deniz Biyoloğu Levent Erkol ve Humboldt Üniversitesi’nden biyolog Stefanie Kramer hazır bulundu.

Prof. Dr. Oğuz Türkozan ve Stefanie Kramer temsil ettikleri kurumlar hakkında bilgi vererek Mayıs ayından beri sahillerde yapılan çalışmalar, mevcut çalışma düzeni ve yapısı hakkındaki görüşlerini belirtti.

Kemal Basat ise kabulde yaptığı konuşmada projenin mevcut durumunun yanı sıra Çevre Koruma Dairesi ile istişare içerisinde ilerisi için yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

ATAOĞLU: “DOĞAL DEĞERLERİMİZİN KORUNMASI ÖNEMLİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Taşkent Doğa Parkı ve ona bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ile bugüne kadar sürekli örnek projelere imza attıklarını, bu projede de beraber çalışmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kurumların yurtiçi ve yurtdışı işbirliği içerisinde çalışmasının önemine de değinen Ataoğlu, bakanlık olarak bu tür işbirliklerine ciddi önem verdiklerini ve ellerinden geldiğince de destek olmak istediklerini belirtti.

Ataoğlu, deniz kaplumbağaları yuvalama alanları açısından ülkenin ve özellikle Karpaz yarımadasının Akdeniz’de kritik bir öneme sahip olduğunu, doğal değerlerin korunmasının hem ülkedeki çevre koruma faaliyetleri hem de doğa turizminin daha da geliştirilmesi bakımından Bakanlığın genel vizyonu ile örtüştüğünü dile getirdi.

Ataoğlu, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ve Humboldt Üniversitesi yetkililerine gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederek, işbirliği çalışmalarının artarak devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

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