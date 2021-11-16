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Bakan Atun: "Güçlü bir ekonomi için güçlü bir ekonomi bakanlığına ihtiyaç var"

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, katıldığı bir programda, ekonomi konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Atun: "Güçlü bir ekonomi için güçlü bir ekonomi bakanlığına ihtiyaç var"

Bakan Atun, “Güçlü bir ekonomi için güçlü bir ekonomi bakanlığına ve istikrarlı hükümetlere gerek var”  dedi..

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, katıldığı bir televizyon programında tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi sürecinde dünya çapında ciddi bir işsizlik ve bir fakirleşme söz konusu olduğunu söyledi..

Atun, pandemi sürecinin getirdiği bozulmanın, hükümetlerin ekonomi alanındaki plansızlığı, programsızlığı ve vizyonsuzluğu ile birleştiğini ifade etti.

Ekonomide çok süratli açılımlara ihtiyacımız olduğuna dikkati çeken Atun, “Güçlü bir ekonomi için güçlü bir ekonomi bakanlığına ve istikrarlı hükümetlere gerek vardır”  dedi..

Atun, “Eğer 2008 krizinde olduğu gibi bir küresel ekonomik krize yakalanırsak bundan son derece olumsuz etkileneceğimizi, büyük şoklar geçireceğimizi söylemiştim. Maalesef bu söylediklerimle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu yönde de çok ciddi bir toparlanma gerekiyor” diye konuştu.

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