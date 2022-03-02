Bakan Atun, Nilsev Akalınlı için taziye mesajı yayımladı

Maliye Bakanı Sunat Atun, görevinin başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi personellerinden Nilsev Akalınlı için taziye mesajı yayımladı.

Atun, mesajında şunları kaydetti:

“Çok değerli bir mesai arkadaşımız ve personelimiz olan Sayın Nilsev Akalınlı’nın görev başında geçirmiş olduğu ani rahatsızlık neticesinde vefat etmiş olduğunu büyük bir teessürle öğrenmiş bulundum. Çevresinde ve çalışma hayatında sevilen, ülkemize kamu görevinde uzun yıllar hizmetlerde bulunmuş, ciddiyeti, disiplini ve dürüstlüğü ile bilinen Nilsev Akalınlı’ya Allah'tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun.''