  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.464
  • Dolar 17.2738
  • Euro 17.5911
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Bakan Atun’dan Kurban Bayramı mesajı…

» »
Maliye Bakanı Sunat Atun, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı’nın yaşanan sıkıntıları aşacak bilgi ve potansiyele sahip olduğunu, asla ümitsizliğe, yılgınlığa düşülmemesi gerektiğini” kaydetti.
Bakan Atun’dan Kurban Bayramı mesajı…

Atun, Halkın Kurban Bayramı’nı kutladı ve “Yapacağımız çalışmalar, alacağımız kararlarla tüm sektörlerimiz kısa süre sonra belirgin bir gelişme içine girecek. Devletimizin mali yapısı istikrara kavuşacak, vatandaşımızın hayat pahalılığı nedeniyle yitirdiği alım gücü yerine gelecektir” dedi.

Sunat Atun mesajında şunları kaydetti:

 “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran günleridir.

Bu güzel günleri fırsat bilerek yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, etkin olması için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek Kurban Bayramı’nın ruhuna uygun davranmalıyız.

Zor ekonomik ve siyasi mücadelelerden geçtiğimiz bu günlerde bayramın da katkısı ile birlik, beraberliğimizin kıymetini bilmeli, toplumsal çıkarlarımızı ön plana çıkarmayı mutlaka başarmalıyız.

Bana göre kısır tartışmaları bir yana bırakarak Devlet olarak, ekonomik güçlenmeye, bu güçlenme için gereken kararları almaya, reformlar yapmaya önem vermeliyiz.

Daha fazla gecikmeden toplumsal seferberlik ruhu içinde üzerimize düşenleri yapmalıyız.

Ümitsizliğe, yılgınlığa asla düşmemeli, başka hesaplarla bizim moralimizi bozmaya, Devletimize, Anavatan Türkiye’ye olan inanç ve güvenimizi sarsmaya çalışanlara fırsat vermemeliyiz.

Sorunlarımız vardır. Kovid-19 salgını ve ona ulanan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte sıkıntılarımız artmıştır. Dünya tedarik zincirine başlayan kopma, navlun ve akaryakıt ücretlerinin anormal yükselişi, yüksek enflasyon tüm dünyayı olduğu gibi Anavatan Türkiye ile bizi de etkilemiştir.

Hiç istemediğimiz eksiklik, aksaklık ve hatalarla canımız iyice sıkılmıştır ama samimiyetle ifade ediyorum ki biz bunları aşacak bilgi ve potansiyele sahibiz.

Yapacağımız çalışmalar, alacağımız kararlarla tüm sektörlerimiz bir süre sonra belirgin bir gelişme içine girecek. Devletimizin mali yapısı istikrara kavuşacak, vatandaşımızın hayat pahalılığı nedeniyle yitirdiği alım gücü yerine gelecektir.

Yeter ki birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu bozmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa, İslam âlemine, ülkemize ve Anavatan Türkiye’ye sağlık, huzur ve refah getirmesini diliyor, herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı09 Temmuz 2022 Cumartesi 14:41
  • KIB-TEK'e yeni atama09 Temmuz 2022 Cumartesi 12:08
  • Dikkat! Sahte para!09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:15
  • Kurban Bayramı kutlanıyor09 Temmuz 2022 Cumartesi 09:45
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Bayramlık Mesajlar09 Temmuz 2022 Cumartesi 09:38
  • Türkiye'deki ilaç zammı, KKTC'de etki edecek08 Temmuz 2022 Cuma 19:48
  • "Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı" halkın bilgisine sunuldu08 Temmuz 2022 Cuma 19:23
  • Devletle kira sözleşmelerinde TL kullanılması için yasa gücünde kararname yürürlükte08 Temmuz 2022 Cuma 19:10
  • Sucuoğlu: Üzerimize düşen siyasi sorumluluğun bilincindeyim08 Temmuz 2022 Cuma 16:30
  • Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma08 Temmuz 2022 Cuma 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti