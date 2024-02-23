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Bakan Berova, Berat Kandili'ni kutladı...

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, Halkımızın ve İslam Âleminin Berat Kandili'ni kutladı.
Bakan Berova, Berat Kandili'ni kutladı...

Berova mesajında şu ifadelere yer verdi; “On bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi ve müjdecisi olan Berat Kandili’ne kavuşmanın heyecan ve sevincini yaşıyoruz. 

Bu önemli gecenin feyz ve bereketinden istifade edebilmek,  ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlık ve küskünlükleri gidermek, yıkılan gönülleri ve kırılan kalpleri onarmak, hoşgörü, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi için, bu müstesna zaman dilimlerini bir fırsat olarak değerlendirmeli, hâyırlı bir amaca dönüştürmeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın ve İslam Âleminin Berat Kandil’ini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki hoşgörü ve gönül bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.”

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