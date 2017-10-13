Bakan Berova, Harid Fedai için taziye mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) televizyonunun kurucu müdürü, araştırmacı, yazar, şair Harid Fedai için taziye mesajı yayımladı.

Berova, hayatını kaybeden Fedai için yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk Kültürü üzerine yaptığı araştırmalar ile ilgili yazdığı makaleler ve şiirlerle ülkemiz edebiyatına önemli eserler bırakan, öğretmenlik, eğitim müfettişliği ve radyo yöneticiliği gibi birçok alanda da görev yapmış değerli insan araştırmacı yazar Harid Fadai’yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim” dedi.

Beroava, mesajını, “Fedai’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi ile sevenleri olmak üzere tüm edebiyat ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim” ifadeleriyle tamamladı.