Bakan Berova, KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsin Bektaşlı ve beraberinde bazı yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, görüştü.

Kabulde kısa bir konuşma da yapan KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsin Bektaşlı, Bakan Berova’ya görevinde başarılar diledi. Daha sonra derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sivil Toplum Örgütlerinin önemine işaret eden Maliye Bakanı Berova da konuşmasında, demokratik düzenin bir parçası olan sivil toplum örgütlerinin, sosyal konuları hedef alan, toplumsal ve kültürel değerler gibi pek çok kamusal alanda çeşitli çalışmalar yürüterek topluma katkıda bulunduğunu söyledi.

Görüşmenin sonunda KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bektaşlı, günün anısında Maliye Bakanı Berova’ya plaket takdim etti.