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Bakan Berova, Zekai Altan’ı kabul etti

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Bakan Berova, Zekai Altan’ı kabul etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, araştırmacı-yazar Zekai Altan’ı kabul etti.

Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı açıklamasına göre, kabulde Altan, Bakan Berova’ya, “Gizemli Kıbrıs”, “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” ile yeni kitabı “ Kıbrıs Mutfağını, Kültürünü ve El Sanatını Öğreniyorum”u sundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova yaptığı konuşmada, yüzyıllardır adada varlığını sürdüren Kıbrıslı Türkler’in kültürü, mutfağı ve el sanatlarını yansıtan bir eser ortaya çıkardığı için Zekai Altan’ı tebrik etti.

Bir milletin devamının sağlanmasında kültürün yaşatılmasının önemine vurgu yapan Berova, kültürün gelecek nesillere aktarılmasında kitabın değerli bir kaynak olacağını ifade etti.

Küçük yaşta alınan eğitimin ileriki yıllarda bireyin karakterinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirten Berova, ülke kültürünün korunması ve yaşatılmasının eğitime bağlı olduğunu söyledi.

Berova, Bakanlık olarak Kuzey Kıbrıs’ın kültürel zenginliği, zenginliğin devamı ve korunması adına yapılan her türlü çalışmaya destek ve katkı koymanın görevleri olduğunu kaydetti.

Berova, Kıbrıs Türk kültürünün, tarih ve kültürü içerisinde yer alan sanatsal faaliyet, yaşam tarzı, kıyafet ve eşsiz lezzetlerin yaşatılması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

ALTAN

Zekai Altan ise, kitapları, çeşitli nedenlerle erozyona, yozlaşmaya ve unutularak kaybolmaya yüz tutan kültürü kayıt altına alma ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla  kaleme aldığını  ifade etti.

“Kıbrıs Mutfağını, Kültürünü ve El Sanatını Öğreniyorum” adlı yeni el kitabını çocuklar için yazdığını belirten Altan, Kıbrıs kültürünün ancak “Kültür Elçisi” olarak yetişecek çocuklar tarafından sürdürülebileceğini söyledi.

Altan, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için yaptığı çalışmalara destek beklediğini de dile getirdi.

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