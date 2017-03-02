Bakan Bozdağ’dan Almanya’da referandum kampanyası

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın perşembe günü Gaggenau kentinde referandum etkinliğine katılacağı bildirildi.

Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki olası mitingine ilişkin tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da referandum kampanyası için Almanya'ya gideceği bildirildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Alman Haber Ajansı dpa'ya İstanbul'da yaptığı açıklamada,Badische Neueste Nachrichten gazetesinde yer alan haberi doğrulayarak, Bakan Bozdağ'ın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde perşembe akşamı düzenlenen etkinliğe katılacağını açıkladı. Bad Rotenfels semtindeki bir toplantı salonunda gerçekleşeceği belirtilen etkinliğin Karlsruhe Başkonsolosluğu tarafından da doğrulandığı kaydedildi.

Bakan Bozdağ'ın Almanya'da düzenlenecek etkinliğe katılacak olmasına Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas tepki gösterdi. Maas, Badische Neueste Nachrichten'a verdiği demeçte, "Almanya'da mitinge katılacak Türk siyasetçiler, basın ve ifade özgürlüğünün bizim için ne kadar önemli olduğunu bilmeliler. Ve ifade özgürlüğü talep edenin, kendisinin de hukuk devleti ve basın özgürlüğünü garantisi etmesi gerekir” şeklinde konuştu.