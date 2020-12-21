Bakan Çağman'dan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağman, gelecek nesillere acı ve gözyaşı dolu bir yaşam bırakmamak için geçmiş acılardan ve olaylardan ders almak, geçmişte yaşananları iyi bilmek, bu nedenle tarihi gerçekleri doğru kaynaklardan öğrenmenin herkesin görevi olması gerektiğini kaydetti.

Bakan Çağman’ın mesajı şöyle;

“Kıbrıs Türkü özgürlüğe giden yolda çok bedeller ödemiştir. Bugün özgürce ve bağımsız yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarı, hiç şüphe yok ki bu vatan uğruna can veren şehitlerimizdir.

Yaşadığımız o acı günler toplumsal hafızamıza kazınmış ve varoluş mücadelemizin mihenk taşını oluşturmuştur. Şehitlerin önünde bir kez daha saygıyla eğilir, ruhlarının şad olmasını dileriz.”