Bakan Canaltay Ayfodi ziyareti: Bölge zarar görmeyecek, izinlendirilen alanın dışına çıkılmayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, son günlerde tartışmalara neden olan Büyükkonuk-Kilitkaya Taş Ocağı’nda incelemelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, son günlerde tartışmalara neden olan Büyükkonuk-Kilitkaya Taş Ocağı’nda incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Canaltay, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin çalışma yapılacak alanı belirlediğini, bölge halkı için önemli olan Ayfido’nun silüetinin değişmeyeceğini söyledi.

Canaltay, “Bölgedeki hassasiyet benim de hassasiyetim. Sonuna kadar ekibim çalışmaları yakından takip edecek” dedi.

Canaltay, karşılıklı yanlış anlamalar olduğunu belirterek, bölgenin tarihine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Taş Yapı tarafından doğu bölgesi kırsal kesim yollarının yapımı için gereken malzemenin temin edildiği taş ocağının kullanılması, bölge halkınım ve çevrecilerin tepkisine neden olmuştu.

Bölge halkı, Büyükkonuk’un simgesi Ayfodi Dağı’nın güney yamacında, batıya doğru açılan yeni yolun, taş ocağının sınırı olacağı endişesi nedeniyle tepki göstermişti.

“YAPIMCI ŞİRKET ÇED RAPORU ÇERÇEVESİNDE RUHSATLANDIRILAN ALANIN DIŞARISINA ÇIKMAYACAK”

Bakan Canaltay, taş ocağında yaptığı incelemenin ardından bölge halkından tepki gelmesine neden olan yolun Orman Dairesi’nin talebiyle, malzeme alımı yapılan noktanın hemen üzerindeki yolun zarar görmesine karşı önlem olarak açıldığını söyledi.

Malzeme alımı yapılan bölgeye Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından malzeme alınabilecek bölgeyi sınırlandırmak için şerit çekildiğini belirten Canaltay, yapımcı şirketin ÇED raporu çerçevesinde ruhsatlandırılan alanın dışarısına çıkmayacağını, bu konuda yüklenici firmadan taahhüt aldıklarını, kendisinin de bizzat konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Bakan Canaltay’a inceleme sırasında İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan ve yerel yöneticilerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu da eşlik etti.