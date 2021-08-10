Bakan Canaltay Eşliğinde YDÜ'de İki Yeni Sergi Açıldı

“Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi” ile Kazak Sanatçı Andrey Orazbayev’in “Sınırsız” adlı kişisel sergisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, geçmişi ve bugünü bir araya getiren iki sergi açılışını bir arada yaptı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılışı yapılan sergilerin ilki, Kıbrıs Türk posta tarihini günümüze taşıyor. KKTC Posta Dairesi envanterine kayıtlı birçok eseri, sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturan “Kıbrıs Posta Tarihi Sergisi”nde posta hizmetleri için kullanılan başta pullar olmak üzere çeşitli boy ve şekillerdeki tartılar, ağırlıklar, mühürler ve saatler gibi pek çok materyal yer alıyor.

Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in KKTC’de açtığı dördüncü kişisel sergi olan “Sınırsız” adlı sergi ise modern sanatın görülmeye değer 30 eserini bir araya getiriyor. Açılışı yapılan sergiler, Ağustos ayı sonuna kadar Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda ziyarete açık olacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği sergilerin açılış töreninde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Yakın Doğu Oluşum Müzeler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul birer konuşma yaptı.

Resmiye Eroğlu Canaltay: “Yakın Doğu Oluşumu, eğitim, bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği atılımların yanına sanat alanında yapmış olduğu yatırımları da ekleyerek, birçok kurum için rol model oldu.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay sergilerin açılışında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Oluşumu’nun eğitim, bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği atılımlarla adından söz ettiren önemli bir kuruluş olduğunu söyleyerek, “Tüm bu birikimlere sanat alanında yapmış olduğu yatırımları da ekleyerek, birçok kurum için rol model olmuştur” ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Posta Dairesi’nin 57 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Resmiye Eroğlu Canaltay, teknoloji ile birlikte posta hizmetlerinde kullanılan materyallerde önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi. “Kıbrıs Posta Tarihi Sergisi” ile bu dönüşümün somut bir şekilde izlenebileceğini vurgulayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, “Sergide, İngiliz sömürge devrinden başlayarak 20’inci yüzyılın ortalarına kadar posta hizmetlerinde kullanılan ve her biri bir tarih barındıran materyaller sergilenmekte” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu coğrafyasının en büyük modern sanat müzesi olarak tasarlanan Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, sanata ve sanatçıya verdiği destek ile yüzlerce sanatçının eserlerini halkla buluşturduğunu söyleyen Bakan Eroğlu Canaltay, “Bu sergileri sanat severlerle buluşturan ve Yakın Doğu Oluşumu ailesine ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Modern eserlerle tarihi özellikleri de olan geleneksel eserleri bir araya getirerek modern müzecilikte yeni bir anlayış oluşturuyoruz.”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul açılışta yaptığı konuşmada, sanatın insanın duyarlı, bilinçli ve ilgili bir varlık haline gelmesinde oynadığı role vurgu yaptı. Prof. Dr. Özkul, “Sanata ve müzeciliğe önem vererek tüm KKTC halkına yıllarca gurur duyacakları, yaşatıp koruyacakları, çağdaş bir alan yarattık. İçlerinde bilim, teknoloji, kültür, tarih ve sanatı birleştirdiğimiz müzelerimiz ziyaretçilerine güzel vakitler geçirmelerini sağlıyor” ifadesini kullandı.

Açılışı yapılan sergilerden “Sınırsız”da Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in birbirinden değerli 30 eserinin yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Özkul, sanatçı Andrey Orazbayev’in eserlerinin çizgilerin karmaşıklığı, kompozisyon yoğunluğu ve çizginin zarafeti ile ön plana çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Özkul açılışı yapılan “Kıbrıs Türk Posta Tarihi” sergisinin de Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine geçtiği 1800’lerin sonlarından günümüze kadar geçen dönemde kullanılan posta materyallerini aynı koleksiyonda buluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Bizler müzelerimizde modern eserlerle tarihi özellikleri de olan geleneksel eserleri bir araya getirerek modern müzecilikte yeni bir anlayış oluşturuyoruz” ifadesini kullandı.