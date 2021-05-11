  • BIST 1.443
  • Altın 489,626
  • Dolar 8,3150
  • Euro 10,1185
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Bakan Canaltay Gazimağusa’daki Personelinin Bayramını Kutladı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlığa bağlı dairelerin Gazimağusa şubeleri ile Gazimağusa Kaymakamlığını ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.
Bakan Canaltay Gazimağusa’daki Personelinin Bayramını Kutladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlığa bağlı dairelerin Gazimağusa şubeleri ile Gazimağusa Kaymakamlığını ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Karayolları Dairesi, Trafik Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nin Gazimağusa şubeleri ile Limanlar Dairesi Müdürlüğü ve Gazimağusa Liman Başkanlığı’nı ziyaret eden Canaltay, çalışanların bayramını kutlayarak ayaküstü sohbet etti.

Bakan Canaltay ayrıca Gazimağusa Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek Kaymakam Kemal Serpal ile makamında görüştü. Görüşmenin ardından Kaymakamlığı dolaşan Canaltay, tek tek çalışanların bayramını kutlayarak iyi dileklerini iletti.

Bayram tebrik ziyareti sırasında Bakan Canaltay’a Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, Limanlar Dairesi Müdürü Hasan Curcioğlu, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ile Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay eşlik etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı'ndan ek mesai ödemeleriyle ilgili açıklama11 Mayıs 2021 Salı 15:29
  • Saner: Bankalardaki mevduatlarla ilgili açıklama yaptı...11 Mayıs 2021 Salı 15:29
  • Gürcafer: Belki Bir Sonraki Adımımız Brüksel Olmalıdır11 Mayıs 2021 Salı 15:16
  • Polis Genel Müdürlüğü halkın Bayramı’nı kutladı, Bayram önlemlerini duyurdu11 Mayıs 2021 Salı 15:14
  • Denkay Başel’in adı Girne’de Engelsiz Doğal Yaşam Parkı’nda yaşatılacak11 Mayıs 2021 Salı 15:13
  • Bu Memleket Bizim Platformu Basın Toplantısı Düzenledi11 Mayıs 2021 Salı 15:10
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik İlk Etki Hızlandırıcısı- Ön Hızlandırma Programı Başlıyor11 Mayıs 2021 Salı 15:09
  • Dipkarpaz Çevre Koruma Derneği Yol Yapımının Elzem Olduğunu Söyledi11 Mayıs 2021 Salı 15:08
  • YÖDAK Destek Eğitim Komitesi, Rauf Denktaş Üniversitesinde denetleme yaptı11 Mayıs 2021 Salı 14:25
  • Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti11 Mayıs 2021 Salı 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti